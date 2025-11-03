В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,8, есть жертвы и разрушения. Толчки ощущались в Узбекистане и Казахстане

CentralAsia (CA) - В центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Погибли по меньшей мере семь человек, еще около 150 человек получили ранения. По данным представителя провинции Балх Хаджи Заида, подземные толчки частично разрушили Голубую мечеть в городе Мазари-Шариф, передает Reuters.

Землетрясение зафиксировано в 01:29 в 45 километрах к востоку-юго-востоку от города Мазари-Шариф с населением 303 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Подземные толчки также ощутили жители Узбекистана и юга Казахстана.

Узбекские сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 6,8. В стране сильнее всего подземные толчки ощущались в Сурхандарьинской области, их интенсивность составила пять баллов. В Кашкадарьинской области сила толчков достигла трех-четырех баллов, в пяти других регионах — трех баллов, а Ташкенте — два-три балла.

По данным казахских сейсмологов, магнитуда землетрясения в Афганистане составила 6.2. Толчки силой 2 балла ощущались в городе Шымкенте, а также в городах Шардара, Жетысай и поселке Мырзакент Туркестанской области.