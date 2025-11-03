Украина получила от Германии системы ПВО Patriot

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Германия передала Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Мы укрепили компонент «Пэтриотов» в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш общий шаг», — написал глава государства.

Также, по словам Владимира Зеленского, Украина и партнеры продолжают работу над созданием комплексной системы противовоздушной обороны, способной обеспечивать безопасность не только украинской территории, но и союзников. Президент отметил, что переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению ПВО продолжаются как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями систем.

Летом канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере договорились передать Украине две полные системы MIM-104 Patriot. США согласились заменить комплексы, находившиеся на вооружении немецкой армии, чтобы обеспечить передачу Киеву. Министр обороны Германии Борис Писториус тогда уточнил, что поставки будут осуществлены после согласования с Вашингтоном, согласно которому Берлин первым получит новые комплексы взамен переданных.

В октябре Зеленский сообщал, что Украина готовит контракт на закупку 25 систем Patriot. Он пояснил, что поставки будут поэтапными и распределены на несколько лет, в зависимости от производственных возможностей компании-изготовителя.