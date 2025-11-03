В Эстонии возле российской границы обнаружили 250-килограммовую авиабомбу

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В Эстонии недалеко от границы с Россией обнаружили 250-килограммовую авиабомбу.

Как сообщает ERR со ссылкой на спасательную службу, опасный объект нашли утром 2 ноября вблизи села Аувере. В ведомстве уточнили, что о находке около 08:30 сообщил местный житель, который во время прогулки по лесу наткнулся на крупный металлический предмет, напоминающий авиабомбу.

Прибывшие специалисты подтвердили, что это действительно авиационная бомба весом 250 килограммов, и приступили к подготовке ее уничтожения. Жителей предупредили о работе саперов на месте. При этом происхождение боеприпаса и его тип пока не раскрываются.