В Эстонии возле российской границы обнаружили 250-килограммовую авиабомбу
- Азия и мир, общество
- 10:40, 03 ноября 2025
- Просмотров: 1241 Кыргызча
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В Эстонии недалеко от границы с Россией обнаружили 250-килограммовую авиабомбу.
Как сообщает ERR со ссылкой на спасательную службу, опасный объект нашли утром 2 ноября вблизи села Аувере. В ведомстве уточнили, что о находке около 08:30 сообщил местный житель, который во время прогулки по лесу наткнулся на крупный металлический предмет, напоминающий авиабомбу.
Прибывшие специалисты подтвердили, что это действительно авиационная бомба весом 250 килограммов, и приступили к подготовке ее уничтожения. Жителей предупредили о работе саперов на месте. При этом происхождение боеприпаса и его тип пока не раскрываются.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.