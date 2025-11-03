Трамп: США не рассматривает передачу крылатых ракет Tomahawk Украине

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он на самом деле не рассматривает возможность поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

На вопрос журналиста на борту президентского самолета Air Force One, рассматривает ли он возможность предоставления этого оружия Киеву, Трамп ответил: «Нет, на самом деле нет».

Ранее CNN сообщила со ссылкой на источники в США и европейских странах, что Пентагон согласился с возможностью передачи Украине ракет Tomahawk, но что окончательное политическое решение по этому вопросу остается за президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Соединенным Штатам не хотелось бы отдавать Украине ракеты Tomahawk, поскольку они нужны «для защиты нашей страны».