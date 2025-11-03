Ограбление Лувра совершили мелкие преступники, которые жили в бедном районе близ Парижа, – прокурор

CentralAsia (CA) - Прокурор Парижа Лор Беко заявила, что люди, которые в октябре похитили из Лувра драгоценности французских монархов, были мелкими преступниками и жили в бедном пригороде столицы Франции, передает «Би-би-си».

«Это, конечно, не совсем уж мелкая, повседневная преступная среда. Но это такой её тип, который мы, как правило, не ассоциируем с высшими эшелонами организованной преступности», — сказала Беко в интервью радиостанции Franceinfo.

Она добавила, что четверо арестованных и обвинённых в связи с грабежом людей — трое мужчин и женщина — «очевидно местные», люди, которые «все более или менее живут в районе Сан-Дени» (бедном пригороде Парижа, расположенном к северу от столицы).

По словам Беко, двое мужчин из четырёх арестованных имеют множество судимостей за воровство.

В субботу обвинения в связи с ограблением Лувра были предъявлены двум подозреваемым: 38-летней женщине из города Курнёв (он расположен около Сан-Дени) и 37-летнему мужчине. Беко рассказала, что эти люди находятся в отношениях и у них есть дети, но не дала других подробностей.

Женщина и мужчина, имена которых не называются, отрицают причастность к преступлению.

До этого власти также арестовали ещё двоих подозреваемых: 34-летнего гражданина Алжира, живущего во Франции (его личность удалось установить благодаря следам ДНК на скутере, который использовался для побега), а также 39-летнего таксиста из пригорода Парижа. Эти люди «частично признали» своё участие в ограблении Лувра, сообщали правоохранительные органы.

Следствие предполагает, что налет на самый популярный музей мира совершили четыре человека, и один из них по-прежнему скрывается.

На этой неделе власти также задержали ещё трёх человек, которых проверяли на причастность к ограблению, но они были освобождены без предъявления обвинений.

В воскресенье, 19 октября, группа подозреваемых подъехала к Лувру в 09:30 по местному времени (07:30 по Гринвичу), вскоре после того, как музей открылся для посетителей.

Используя украденный грузвик с механической лестницей и люлькой, они поднялись к балкону Лувра, который выходит на набережную Сенны. При помощи дисковых резаков грабители разрезали окно, вошли в Галерею Аполлона, а затем вскрыли сейфы с драгоценностями.

По данным прокуратуры, злоумышленники находились в здании Лувра в течение четырёх минут. В 09:38 они убежали на двух находившихся у здания скутерах, а после этого пересели на автомобили.

Им удалось унести бесценные исторические артефакты на сумму около 88 млн евро (более 100 млн долларов).

Министерство культуры Франции сообщило, что среди похищенных предметов были:

две броши, корсажный бант и диадема императрицы Евгении, супруги Наполеона III;

изумрудное колье и серьга из коллекции Марии-Луизы, супруги Наполеона I;

колье, пара серёг и диадема, принадлежавшие Марии Амалии, жене короля Луи-Филиппа I, и Гортензии Богарне, матери Наполеона III.

Все эти предметы украшены тысячами бриллиантов и других драгоценных камней.

Ещё по крайне мере одна похищенная реликвия, корона императрицы Евгении, была найдена недалеко от места преступления. По-видимому, воры бросили или потеряли её во время бегства.

Прокуроры опасаются, что ценности уже переправлены за рубеж, а значит найти их будет очень сложно. Однако Беко говорила, что продать похищенные ценности сейчас невозможно, и отмечала, что ещё не поздно их вернуть.

Она также обратилась к тем, в чьих руках находятся ценности, отметив, что в случае их добровольного возврата «суды, очевидно, примут во внимание тот факт, что кража не привела к каким-либо убыткам».

После ограбления Лувра французские власти усилили меры безопасности во всех музеях страны.