Полиция арестовала двух человек после нападения с ножом в Великобритании

CentralAsia (CA) - Полицейские арестовали двух граждан Великобритании по подозрению в покушении на убийство после нападения с ножом в поезде. Об этом «Би-би-си» сообщил помощник шерифа Джон Лавлесс.

Задержанные — 32-летний чернокожий британец и 35-летний гражданин Великобритании карибского происхождения, сообщил Лавлесс. Он добавил, что на данный момент «ничто не указывает на то, что это был террористический акт», и говорить о причинах произошедшего еще рано.

В полиции также рассказали, что после нападения, которое произошло вечером 1 ноября, в больницу доставили 10 человек, а позже еще один пострадавший явился в госпиталь сам. Из девяти человек, у которых, как сообщали ранее, были опасные для жизни травмы, выписали четверых. Двое по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

Очевидцы рассказывали, что в момент нападения по поезду ходил мужчина в черном и наносил пассажирам удары ножом. По их словам, люди падали друг на друга, пытаясь убежать от убийцы.