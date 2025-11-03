Землетрясение в Афганистане ощущалось в Таджикистане

CentralAsia (TJ) - Геофизическая служба Академии наук Таджикистана назвала силу подземных толчков, которую ощущали минувшей ночью жители республики.

Эпицентр подземных толчков находился на территории Афганистана — примерно в 236 км к юго-западу от Душанбе, в 80 км от Шахритуса (Хатлонская область) и в 322 км от Пенджикента (Согдийская область).

По информации Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, сила землетрясения, произошедшего в ночь на 3 ноября, в 01:29 по душанбинскому времени, в эпицентре достигала 6–7 баллов, в Душанбе интенсивность составила около 4 баллов, в Пенджикенте — порядка 3 баллов.

Душанбинцы, по сообщениям в соцсетях, испугались землетрясения из-за продолжительности и силы вибраций — некоторые покинули свои дома в панике.

Подземные толчки также ощущались в Казахстане, Пакистане, Туркменистане и Узбекистане.

Узбекские сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 6,8. В стране сильнее всего подземные толчки ощущались в Сурхандарьинской области, их интенсивность составила пять баллов. В Кашкадарьинской области сила толчков достигла трех-четырех баллов, в пяти других регионах — трех баллов, а Ташкенте — два-три балла.

По данным казахских сейсмологов, магнитуда землетрясения в Афганистане составила 6.2. Толчки силой 2 балла ощущались в городе Шымкенте, а также в городах Шардара, Жетысай и поселке Мырзакент Туркестанской области.

Информации о разрушениях и пострадавших в этих странах пока нет.

А тем временем, в Афганистане, где находился эпицентр, число погибших превысило 20 человек, а около 200 получили ранения.

Ранее сообщалось о семерых погибших.

Продолжается перевозка пострадавших в больницы, и число жертв может возрасти.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,0, произошедшее 31 августа 2025 года на востоке Афганистана, недалеко от границы с Пакистаном, унесло жизни более 2,2 тыс. человек.

Афганистан считается одной из наиболее уязвимых к землетрясениям стран региона, так как расположен на пересечении двух крупных активных тектонических разломов, которые нередко становятся причиной масштабных разрушений, пишет Reuters.

