экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Индии при столкновении грузовика и автобуса погибли 24 человека

CentralAsia (CA) -  В районе штата Телангана грузовик с гравием столкнулся лоб в лоб с пассажирским автобусом, следовавшим в Хайдарабад. По данным полиции, погибло как минимум 24 человека, еще несколько пассажиров получили ранения, передает Hindustan Times.

Сильный удар привел к тому, что гравий из грузовика высыпался на автобус, зажав при этом находившихся внутри. Спасательные бригады с помощью экскаваторов извлекли пострадавших, тяжелораненых доставляют в больницы Хайдарабада.

Предварительная причина аварии — превышение скорости и потеря контроля водителем грузовика. Главный министр штата Ревант Редди поручил мобилизовать все службы для помощи раненым и контролировать спасательные операции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com