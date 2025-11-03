Минусовые ночные температуры ожидаются в Узбекистане 4−5 ноября

CentralAsia (UZ) - После относительно тёплых дней в понедельник в Узбекистане ожидается резкое изменение погоды. На всю территорию республики осуществится вторжение холодной и относительно влажной воздушной массы, сообщил Узгидромет.

С понедельника по среду (3−5 ноября) местами пройдут дожди. По предгорным и горным районам с переходом в снег, 4 ноября местами сильные.

4−5 ноября температура воздуха будет постепенно понижаться ночью до 0…-3 градусов Цельсия, по северу — до -5, днём — до +5…+10 градусов.

С 6 ноября и до конца недели по Узбекистану установится погода без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики возможен туман. Температура воздуха будет повышаться ночью до +3…+5 градусов, днём — до +13…+16 градусов.

В Ташкенте переменная облачность, во второй половине дня понедельника ожидается дождь. Ветер 5−10 м/с. Температура воздуха составит +14…+16 градусов.

4 ноября ожидается дождь, который продолжится с перерывами до утра 5 ноября.

Температура воздуха 4−5 ноября понизится ночью до 0…-2, днём — до +5…+7 градусов.

К концу недели ночные температуры остаются прохладными, а днём воздух будет прогреваться до +10…+13 градусов.

«Газета» публиковала обзор Узгидромета о предполагаемой погоде в ноябре. Согласно специалистам, в течение месяца погода будет неустойчивой, с чередованием прохлады и тепла, периодическими осадками и колебаниями температуры от -2 градусов ночью до +23 днём.