Минусовые ночные температуры ожидаются в Узбекистане 4−5 ноября

- Узбекистан, погода
- 16:25, 03 ноября 2025
- Просмотров: 570
CentralAsia (UZ) - После относительно тёплых дней в понедельник в Узбекистане ожидается резкое изменение погоды. На всю территорию республики осуществится вторжение холодной и относительно влажной воздушной массы, сообщил Узгидромет.
С понедельника по среду (3−5 ноября) местами пройдут дожди. По предгорным и горным районам с переходом в снег, 4 ноября местами сильные.
4−5 ноября температура воздуха будет постепенно понижаться ночью до 0…-3 градусов Цельсия, по северу — до -5, днём — до +5…+10 градусов.
С 6 ноября и до конца недели по Узбекистану установится погода без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики возможен туман. Температура воздуха будет повышаться ночью до +3…+5 градусов, днём — до +13…+16 градусов.
В Ташкенте переменная облачность, во второй половине дня понедельника ожидается дождь. Ветер 5−10 м/с. Температура воздуха составит +14…+16 градусов.
4 ноября ожидается дождь, который продолжится с перерывами до утра 5 ноября.
Температура воздуха 4−5 ноября понизится ночью до 0…-2, днём — до +5…+7 градусов.
К концу недели ночные температуры остаются прохладными, а днём воздух будет прогреваться до +10…+13 градусов.
«Газета» публиковала обзор Узгидромета о предполагаемой погоде в ноябре. Согласно специалистам, в течение месяца погода будет неустойчивой, с чередованием прохлады и тепла, периодическими осадками и колебаниями температуры от -2 градусов ночью до +23 днём.