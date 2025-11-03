Bloomberg: Великобритания недавно передала Украине ракеты Storm Shadow

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Великобритания недавно передала Украине еще несколько ракет Storm Shadow, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Сколько именно ракет получил Киев, не уточняется, однако новые поставки должны обеспечить Украину на всю зиму: в Великобритании опасаются, что именно в этот период Россия ужесточит свои атаки.

Впервые Лондон передал Киеву крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью до 250 км в 2023 году. Впервые для удара по военным целям в России Украина использовала их в ноябре 2024 года. Британские власти не говорят, сколько всего ракет Киев получил с начала войны.