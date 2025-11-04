Строительство нефтепровода в Монголии близится к завершению

43 месяца назад было издано постановление правительства о строительстве первого в Монголии крупномасштабного нефтепровода.

План состоял в том, чтобы построить 530-километровый непрерывный нефтепровод от бассейна Тамсаг в сомонах Матад и Халхгол аймака Дорнод до аймака Дорноговь с бюджетом в $388 млн.

Генеральным подрядчиком была выбрана китайская государственная компания Norinco International Cooperation, которая приступила к работам в июне 2022 года. Компания получила контракт на строительство трубопровода сроком на три года, до ввода в эксплуатацию первого нефтеперерабатывающего завода в Монголии. Стоимость одного только нефтепровода составляет $380 млн. Мы оплатим эту сумму полностью углём.

Правительство работает, но строительство нефтепровода до сих пор не завершено.

Министр промышленности и минеральных ресурсов Дамдинням Гонгор заявил по этому поводу: «Работы завершаются. Причиной задержки в работах по строительству трубопровода является COVID-19 и задержка с утверждением дополнительного финансирования».

«Строительство первого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) набирает обороты. Всего четыре месяца назад проект был готов более чем на 20%, а сегодня он достиг более чем 50%. После ввода завода в эксплуатацию, во-первых, он будет производить 1,5 миллиона тонн нефтепродуктов в год. Во-вторых, Монголия сможет обеспечить 50–100% своих внутренних потребностей в топливе. Будет создано 1500 новых рабочих мест», — добавил он.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

