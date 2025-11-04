Универсальный периодический обзор (УПО) рассмотрит ситуацию с правами человека в Монголии и будет транслироваться в прямом эфире

Ситуация с правами человека в Монголии будет рассмотрена Рабочей группой по универсальному периодическому обзору (УПО) Совета ООН по правам человека в четвертый раз во вторник, 4 ноября 2025 года, с 14:30 до 18:00 (GMT+1) на заседании в Женеве, которое будет транслироваться в прямом эфире.

Монголия является одним из 14 государств, которые Рабочая группа по УПО намечена рассмотреть в ходе предстоящей сессии с 3 по 14 ноября 2025 года. Первый, второй и третий обзоры УПО Монголии состоялись в ноябре 2010 года, мае 2015 года и ноябре 2020 года соответственно.

Рабочая группа УПО состоит из 47 государств-членов Совета по правам человека. Однако в страновом обзоре может участвовать любое государство-член ООН или государство-наблюдатель.

Документами, на которых основаны обзоры, являются:

1) национальный доклад – информация, предоставленная рассматриваемым государством;

2) информация, содержащаяся в докладах независимых экспертов и групп по правам человека, известных как специальные процедуры, договорные органы по правам человека и другие структуры ООН;

3) информация, предоставленная другими заинтересованными сторонами, включая национальные правозащитные учреждения, региональные организации и группы гражданского общества.

Три отчета, послужившие основой для обзора Монголии, можно найти здесь.

УПО – это коллегиальный обзор ситуации с правами человека во всех 193 государствах-членах ООН. С момента первого заседания в апреле 2008 года все 193 государства-члена ООН прошли обзор трижды. В ходе четвертого цикла УПО от государств вновь ожидается изложение мер, принятых ими для реализации рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущих обзоров, которые они обязались выполнять, а также освещение последних событий в области прав человека в стране.

Делегацию Монголии возглавит государственный секретарь Министерства иностранных дел г-н Мөнхтушиг Лханаажав.

В качестве докладчиков («тройки») по обзору Монголии выступят представители трех стран: Бразилии, Демократической Республики Конго и Вьетнама.

Рабочая группа УПО планирует утвердить рекомендации, вынесенные Монголии, в пятницу, 14 ноября 2025 года, с 14:30 до 18:00 (GMT+1). Государство, в отношении которого проводится обзор, может пожелать высказать свою позицию по рекомендациям, вынесенным в ходе обзора.

