Презентация монгольской женщины-метеоролога оказалась среди лучших на конференции в КНР

Презентация монгольской женщины-метеоролога оказалась среди лучших на конференции пользователей метеорологических спутников в Азии и Океании

28 октября в Циндао, Шаньдун, состоялась 15-я Конференция пользователей метеорологических спутников Азии и Океании (AOMSUC) и Международная конференция пользователей метеорологических спутников FENGYUN 2025 (далее именуемая «Конференция»).

Конференция посвящена ключевой роли метеорологических спутниковых технологий в глобальных системах раннего оповещения с целью дальнейшего повышения эффективности международного применения метеорологических спутников «Фэнъюнь» и содействия инновациям и сотрудничеству в области обмена метеорологическими спутниковыми данными и услугами во всем мире.

Президент Всемирной метеорологической организации (ВМО) д-р Абдулла Аль-Мандус в своем видеообращении выразил свою радость в связи с тем, что Конференция является важной ежегодной площадкой и надежным мостом между операторами и пользователями спутников для обмена информацией и знаниями, создания более прочной сети совместной работы и, что еще важнее, укрепления духа сотрудничества в регионах Азии и Океании, а также содействия еще большей интеграции вашей работы в глобальные усилия, возглавляемые ВМО.

Чжан Цзуцян, заместитель руководителя Китайского метеорологического управления (CMA), выразил благодарность всем секторам за многолетнюю поддержку программы метеорологических спутников «Фэнъюнь» и выразил надежду, что эта конференция предоставит возможность активно продвигать реализацию инициативы ООН «Раннее предупреждение для всех», способствуя еще большим усилиям по созданию сообщества с единой судьбой для человечества.

Жавзмаа Сэрээнэндорж

Во второй день конференции г-жа Жавзмаа Сэрээнэндорж, специалист и метеоролог из Департамента метеорологических и экологических исследований, выступила с докладом на тему Latest Progress in Satellite Applications and Services («Новейшие достижения в области спутниковых приложений и услуг»), а г-жа Болормаа Хурэлбаатар, сотрудник Института гидрометеорологических и экологических исследований и информации, выступила с основным докладом на тему Utilization and future perspectives of meteorological satellites in Mongolia («Использование и будущие перспективы метеорологических спутников в Монголии»).

Болормаа Хурэлбаатар

В своей презентации монгольская делегация представила методологию предоставления климатических услуг на основе спутниковых данных, систему предоставления информации пользователям, процесс разработки продукта и стоящие перед ним задачи. Они также поделились результатами своей работы и опытом своей страны в распространении климатической информации в более доступном и удобном для пользователей формате. В презентациях было уделено особое внимание использованию спутниковых данных для сельскохозяйственного и экологического мониторинга, оценки риска дзуда, преимуществам и недостаткам этих продуктов, а также была представлена ​​подробная информация об исследованиях, проводимых в Монголии в этой области.

Участие представителей Монголии стало значимым событием, которое не только продемонстрировало развитие метеорологических и климатических служб нашей страны на международном уровне, но и открыло новые возможности для будущего сотрудничества. Доказательством этого является то, что доклад метеоролога г-жи Жавзмаа Сэрээнэндорж был выбран в качестве одного из самых ярких докладов конференции и получил награду от организаторов.

В результате этой конференции Монголия открыла более широкие возможности для сотрудничества с международными организациями в целях ускорения развития спутниковых метеорологических и климатических служб, внедрения новых технологий, передачи информации и совершенствования систем обслуживания, ориентированных на пользователя.

Татар С.Майдар

