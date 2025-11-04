Древний Хархорум – бьющееся сердце будущего Монголии, вдохновленное миром. Фото

CentralAsia (MNG) -
Город Хархорум — внедрение глобальных моделей развития
Парламентская делегация Монголии и Турции посетила проекты развития города Хархорум
30 октября 2025 года г-н Зулпхар Сархад, глава парламентской группы Монголия-Турция в Великом Государственном Хурале, и г-н Ибрагим Уфук Каянак, глава парламентской группы Турция-Монголия в Великом национальном собрании Турции, возглавили делегацию, которая посетила город Харкорум для ознакомления с текущими проектами городского планирования и развития.
В ходе визита делегация была ознакомлена с концепцией генерального плана развития города Харкорум, зелеными инициативами в рамках национального движения Монголии «Миллиард деревьев», проектом восстановления озера «Хэлтгий Цагаан» и планами проекта международного аэропорта.
Стороны также обменялись мнениями об инвестиционных возможностях и будущем сотрудничестве между Монголией и Турцией.
Эта встреча знаменует собой еще один важный шаг на пути развития города Хархорум как современного, зеленого и международного центра, который чтит культурное наследие Монголии, одновременно поддерживая инновации и устойчивый прогресс.
Хархорум — соединение наследия Монголии с устойчивым будущим мира
Представители города Хархорум также встретились с г-жой Казуко Ишигаки, региональным директором Регионального отделения ООН-Хабитат для Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы обсудить возможности сотрудничества в планировании и развитии нового города Хархорум.
На встрече обсуждались вопросы интеграции устойчивого городского планирования, экологически чистой инфраструктуры и инновационных моделей развития в политику городского развития Монголии, с особым акцентом на возрождение и модернизацию Хархорума.
Хархорум — Будущее Монголии, вдохновленное миром
Также состоялась двусторонняя встреча с г-жой Сон Хё Ён, руководителем отдела инноваций и стратегии городского развития Свободной экономической зоныИнчхон в Республике Корея.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по стратегическому планированию, основам политики и поэтапной модели развития, которые привели к успешному созданию свободной экономической зоны Инчхон (ИСЭЗ).
Монгольская сторона выразила намерение изучить и адаптировать успешную модель ИСЭЗ в качестве образца для городского планирования и развития города Хархорум.
В результате представители ИФЭЗ выразили готовность делиться знаниями, предоставлять профессиональные консультации и расширять сотрудничество для поддержки планирования и устойчивого развития города Хархорум.
Это сотрудничество знаменует собой важный шаг на пути к созданию в Монголии умного, глобально связанного и ориентированного на будущее города.
Город Хархорум — зеленое будущее Монголии, формируемое благодаря глобальному сотрудничеству
В Нагое (Япония) в ходе 16-го совещания группы экспертов по окружающей среде, организованного Региональным отделением ООН-Хабитат для Азиатско-Тихоокеанского региона, представители города Хархорум встретились с г-ном Синтаро Акиямой, заместителем директора Японского агентства международного сотрудничества (JICA).
В ходе встречи стороны обсудили ход городского планирования и развития города Хархорум и договорились об усилении сотрудничества с офисом JICA в Монголии и Ассоциацией выпускников JICA с целью определения ключевых направлений сотрудничества и стратегического планирования будущих совместных проектов.
Это партнерство знаменует собой важный шаг на пути к созданию устойчивого, умного и экологичного города, отражающего передовой международный опыт и признанный опыт Японии в области развития.
Хархорум — Двигаясь вперед вместе с миром
В рамках проекта развития Нового Хархорума представители Корейского научно-исследовательского центра KMAS посетили Хархорум, чтобы обсудить потенциальное сотрудничество в области исследований, инноваций и устойчивого развития города.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по следующим вопросам:
🌿 Экологичное городское планирование и инфраструктура,
💧 Управление водными ресурсами и экологические технологии,
🏗️ Совместные инновационные и исследовательские проекты для устойчивого роста.
Это партнерство знаменует собой еще один важный шаг на пути к превращению Хархорума в умный, устойчивый и глобально связанный город, построенный на общих знаниях, инновациях и сотрудничестве.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews