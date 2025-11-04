Граждане, сообщающие о нарушениях правил дорожного движения, получат денежное вознаграждение

CentralAsia (MNG) - С 1 ноября 2025 года вступило в силу новое положение о выплате денежного вознаграждения гражданам, сообщающим о нарушениях правил дорожного движения через мобильное приложение «Police 102».

Согласно постановлению, граждане, которые запечатлеют и отправят фотодоказательства того, что транспортные средства блокируют пешеходные переходы, автобусные остановки, первую полосу движения или припаркованы таким образом, что мешают движению, получат денежное вознаграждение.

Например, если водитель оштрафован на ₮20 000 за нарушение, гражданин, сообщивший о нарушении, получит 10–20 процентов от этой суммы. Если водитель не оплатит штраф вовремя и штраф увеличится, размер штрафа будет рассчитан исходя из увеличенной суммы. Подоходный налог будет вычтен из вознаграждения до его перевода на банковский счет гражданина.

Власти предупредили, что на неоплаченные штрафы будут начисляться проценты, а это значит, что штраф в размере ₮20 000 может увеличиться до ₮30 000 через пять месяцев неуплаты.

Вознаграждения будут выплачиваться по тому же графику, что и возврат НДС. Граждане получат выплаты за отчёты, поданные за последние два месяца 2025 года, до 20 января 2026 года, а за отчёты за первый квартал 2026 года — до 20 апреля 2026 года.

