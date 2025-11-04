Германия выделяет €43.1 млн на поддержку стратегической программы реформ Монголии. Видео

Правительство Федеративной Республики Германия выделило €43.1 млн на поддержку Программы действий, разработанной правительством Монголии. Об этом было объявлено в ходе межправительственных переговоров по сотрудничеству в целях развития, состоявшихся 30 октября 2025 года в Улан-Баторе.

Состоялись переговоры о сотрудничестве в области развития между правительством Монголии и правительством Федеративной Республики Германии.

Германия взяла на себя новые обязательства в размере €43.1 млн на поддержку проектов в области профессиональной подготовки, устойчивого лесного хозяйства, сельского хозяйства, климата и энергетики. Целью сотрудничества является укрепление экономической диверсификации и подготовка квалифицированных кадров для перспективных отраслей.

Стороны подтвердили общую приверженность устойчивому развитию, защите окружающей среды и расширению использования возобновляемых источников энергии.

По данным Министерства экономики и развития Монголии, приоритетными направлениями сотрудничества Монголии и Германии являются биоразнообразие, охрана природы, образование, занятость, климат и энергетика.

Со стороны Монголии переговоры сопредседателем был государственный секретарь Батхуу Идэш. Германскую делегацию представляли Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Монголии Хельмут Рудольф Кулиц и руководитель отдела Восточной и Центральной Азии Федерального министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ) Яннис Неофиту.

Ключевым результатом переговоров стала взаимная приверженность развитию сотрудничества в соответствии с недавним повышением уровня отношений между Монголией и Германией до уровня стратегического партнерства.

В состав немецкой делегации вошли 14 представителей Федерального министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ), Германского агентства по международному сотрудничеству (GIZ), Банка развития KfW и Федерального института геологических наук и природных ресурсов (BGR).

Германия подтвердила свою поддержку политики диверсификации экономики Монголии и подтвердила свою приверженность реализации долгосрочных и среднесрочных стратегий развития страны. Стороны договорились расширить применение новых финансовых инструментов и инвестиционных механизмов Германии в Монголии, а также активизировать двустороннее сотрудничество в сфере бизнеса и частного сектора.

