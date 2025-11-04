Эксперт оценил экономический потенциал сотрудничества РФ и Монголии

CentralAsia (MNG) -

Товарооборот между Россией и Монголией пока что не достигает значительных величин: на сегодняшний день его объем составляет около $2.2 млрд в год. Эта сумма невелика, учитывая потенциал экономического взаимодействия между странами, особенно в горнодобывающей промышленности, сообщил РИАМО ответственный секретарь делового совета по работе с Монголией от Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Владислав Портнов.

Перспективы для сотрудничества двух стран колоссальны, а за последние 2-3 года интерес к Монголии со стороны российского бизнеса значительно вырос, во многом благодаря активной внешней политике России, заявил эксперт.

Стоит отметить, что экономика Монголии в значительной степени основана на добыче полезных ископаемых, таких как медь, золото, никель и уголь.

«Уже около 2 лет я сотрудничаю с несколькими группами компаний, которые заинтересованы в развитии проектов в Монголии, в частности, в горнодобывающем секторе, включая добычу меди, золота и никеля. Именно эта отрасль открывает наибольшие возможности для взаимовыгодного партнерства и развития экономик обеих стран», — рассказал Портнов.

Помимо добывающей промышленности, значительную роль в экономике играет производство шерсти и кашемира. Крупные международные бренды закупают существенную часть этой продукции. Излишки поставляются на внутренний рынок Монголии. Можно с уверенностью сказать, что монгольский кашемир известен во всем мире и является востребованным товаром, подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что примерно месяц назад Монголию с визитом посетил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В ходе визита обсуждался проект строительства газопровода — его реализация подтверждена. Это крайне важное направление для сотрудничества с Монголией, уверен эксперт ТПП.

«Проект транзитного газопровода носит колоссальный характер: он предполагает создание большого количества рабочих мест, а также подчеркивает знаковое позиционирование Монголии как государства-соседа России и Китая», — добавил Портнов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения