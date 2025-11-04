«Политика, учитывающая гендерные аспекты, должна переходить к конкретным действиям», — заявила секретарь НКГР

CentralAsia (MNG) - С 2017 года в Монголии не проводилось масштабных национальных исследований по проблеме насилия. Секретарь и руководитель Секретариата Национального комитета по гендерному равенству А. Адилбиш заявила, что международные партнерские организации, правительство и организации гражданского общества должны сотрудничать в проведении таких исследований.

Выступая на дискуссии «Защита женщин-журналистов от гендерного насилия с помощью искусственного интеллекта», состоявшейся 3 ноября 2025 года в Информационном центре Института прессы, она заявила: «В настоящее время существующая правовая база не даёт чёткого определения форм гендерного насилия, совершённого с помощью технологий. Этот пробел привёл к росту распространённости такого насилия и, в некоторых случаях, к тому, что виновные избегают наказания. Последние 30 лет мы уделяли особое внимание развитию гендерной чувствительности, но сейчас настало время перейти к гендерно-чувствительной политике, планированию и конкретным действиям».

Дискуссия была организована Национальным комитетом по гендерному равенству и Институтом прессы в сотрудничестве с Национальной сетью по защите свободы выражения мнений под темой «Защита безопасности женщин-журналистов от гендерного насилия с помощью искусственного интеллекта» и приурочена к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

