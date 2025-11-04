Узбекистан вводит безвизовый режим для граждан США

CentralAsia (UZ) - С 1 января 2026 года граждане Соединенных Штатов смогут посещать Узбекистан без визы сроком до 30 дней. Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, документ опубликован в национальной базе данных законодательства. Об этом пишет местное издание UzA в Telegram.

В тексте указа подчеркивается, что решение направлено на создание благоприятных условий для развития торгово-экономических, культурно-гуманитарных и туристических связей между Узбекистаном и США.

28 октября стало известно, что Мирзиёев прилетит в Вашингтон на этой неделе, чтобы встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. 6 ноября в американской столице пройдет саммит C5+1 с участием глав государств Центральной Азии и США.