экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Узбекистан вводит безвизовый режим для граждан США

CentralAsia (UZ) -  С 1 января 2026 года граждане Соединенных Штатов смогут посещать Узбекистан без визы сроком до 30 дней. Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, документ опубликован в национальной базе данных законодательства. Об этом пишет местное издание UzA в Telegram.

В тексте указа подчеркивается, что решение направлено на создание благоприятных условий для развития торгово-экономических, культурно-гуманитарных и туристических связей между Узбекистаном и США.

28 октября стало известно, что Мирзиёев прилетит в Вашингтон на этой неделе, чтобы встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. 6 ноября в американской столице пройдет саммит C5+1 с участием глав государств Центральной Азии и США.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com