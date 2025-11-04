Более 100 туш мертвых тюленей нашли на берегу Каспия в Казахстане

CentralAsia (KZ) - В ходе мониторинга береговой линии Тупкараганского района Мангистауской области Казахстана от населенного пункта Асан до мыса Баутино обнаружены туши 112 каспийских тюленей, сообщил департамент экологии региона.

От населенного пункта Асан до пляжа города Форт-Шевченко было обнаружено 39 туш, от пляжа города Форт-Шевченко до мыса Баутино – 73 туши.

«Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области 3 ноября на основании поступившего от жителей сообщения о выявлении трупов тюленей на морском побережье Баутино Тупкараганского района провели отбор проб морской воды на побережье населенных пунктов Форт-Шевченко и Баутино», - отметили в департаменте.

Ранее региональное издание «Лада» сообщило, что к ним в редакцию обратилась жительница Актау, которая обнаружила на берегу в районе поселка Баутино шесть мертвых тюленей, часть из которых была запутана в сетях.

Гибель тюленей на Каспии происходит практически каждый год. Ученые называли разные причины, однако в большинстве случаев выяснить, от чего конкретно умерли краснокнижные животные, невозможно. В то же время популяция каспийского тюленя катастрофически сокращается.

