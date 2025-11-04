экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Снег и резкое похолодание ожидается в Казахстане в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) -  В ближайшие дни, с 4 по 6 ноября, в Казахстане ожидаются снег и усиление ветра на большей части страны, сообщает «Казгидромет».

На севере страны также прогнозируются низовые метели, в отдельных регионах – сильный снег, на юге Казахстана – сильные осадки (дождь с переходом в снег). Также по республике ожидаются туман и гололед. Лишь на западе Казахстана будет погода без осадков.

Также прогнозируется резкое понижение температуры днем: на севере, в центре страны до -2-10°C, на юге, юго-востоке до +2+7°C.

