В Москве повысят стоимость патента для трудовых мигрантов

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - С 1 января 2026 года в Москве стоимость патента для трудовых мигрантов вырастет с 8900 ($111) до 10000 рублей ($125) в месяц. Об этом говорится на сайте Московской городской думы.

Комментируя данное решение, заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития столицы России Дарья Мурченко заявила, что увеличение стоимости патента будет способствовать выравниванию налоговой нагрузки на мигрантов с налоговой нагрузкой на российских граждан.

В пояснительной записке к законопроекту, одобренному Мосгордумой, приведен аргумент, согласно которому в текущем году размер коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Москве, составляет 2,8592, в связи с чем установлен тариф на разрешение на работу для иностранцев в размере 8900 рублей. Но с учетом роста средних зарплат в отраслях, традиционно востребованных трудовыми мигрантами, коэффициент повысится до 2,9323. Вследствие этого увеличится и стоимость патента — до 10000 рублей.

Между тем, размер ежемесячной стоимости патента, которая по сути является фиксированным авансовым платежом по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих в РФ иностранцев, повысится и в других регионах страны. Например, в Камчатском крае со следующего года сумма увеличится с 9000 ($112) до 13800 рублей ($172), в Новосибирской области — до 10860 рублей ($135), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — с 6000 ($75) до 8000 рублей ($100). Значительно вырастет цена за право работать в Краснодарском крае. Местные власти решили поднять цену на соответствующее разрешение сразу на 59% — с 17000 ($212) до 27000 рублей ($337).

Отмечается, что для получения патента вне зависимости от региона РФ мигрантам приходится собрать приличный пакет документов, а также пройти медицинский осмотр, дактилоскопию и другие процедуры. Причем данный процесс тоже не бесплатный, здесь траты составляют примерно 30 тысяч рублей ($375).

Трудовой патент необходим мигрантам из безвизовых стран для работы в России (исключение составляют граждане стран Евразийского экономического союза, куда в частности входят Кыргызстан и Казахстан). Этот документ действует только в конкретном регионе и сфере деятельности, указанных в нем. Стоимость устанавливается каждым субъектом Федерации отдельно.