Ледник в Антарктиде сократился почти вполовину за два месяца, - исследование

CentralAsia (CA) - По данным нового исследования, опубликованного в журнале Nature Geoscience, ледник Антарктиды Гектория сократился почти на 50% за два месяца, что является самым быстрым отступлением, зафиксированным в современной истории, сообщает CNN.

Ледник Гектория размером примерно с Филадельфию находится на Антарктическом полуострове – узкой горной цепи, выступающей из континента. Подобные Гектории ледники, которые покоятся на морском дне и не плавают, обычно отступают не более чем на несколько сотен метров в год. Однако, согласно исследованию, с ноября по декабрь 2022 года Гектория отступила на 8 километров.

Это было обнаружено случайно. Исследователи Колорадского университета в Боулдере обследовали залив для отдельного исследования. Они внимательно следили за «припаем» - морским льдом, прикрепленным к суше и не подверженным влиянию ветра и приливов, полагая, что он вот-вот отколется и уплывет в море. Но, изучая данные, Наоми Очват, соавтор исследования и научный сотрудник Колорадского университета, заметила, что Гектория потеряла огромное количество льда за очень короткий период. Она и ее соавторы начали разбираться в происходящем, просматривая спутниковые снимки и данные, полученные в ходе пролетов, и выявили несколько этапов, приведших к быстрому отступлению Гектории.

В 2011 году залив заполнился припаем, стабилизировав окружающие его ледники и позволив им продвинуться вглубь и образовать толстые плавучие ледяные языки. В 2022 году этот припай вырвался из залива, дестабилизировав ледники, что привело к их отступлению.

Ледяные равнины могут способствовать быстрому отступлению ледника, поскольку по мере его истончения лед начинает подниматься, и вода проникает под него в трещины, оказывая давление и вызывая отколы крупных пластов льда – процесс, называемый отколом. Когда один айсберг откалывается, он подвергает лежащий за ним ледник такому же давлению, и откол происходит снова.

Если более крупные ледники будут отступать с такой же скоростью, это может иметь «катастрофические последствия для повышения уровня моря», пишут авторы в заявлении, сопровождающем доклад. Антарктида содержит достаточно льда, чтобы поднять уровень мирового океана примерно на 59 метров.

Наоми Очват отмечает, что отступление Гектории во многом было обусловлено изменением климата. Утрата морского льда в океане рядом с ледником, предположительно вызванная океанским теплом, позволила волнам достичь припая и разбить его, оставив ледник беззащитным.

По словам Теда Скамбоса, автора исследования и старшего научного сотрудника Центра наук о Земле и наблюдений при Университете Колорадо в Боулдере, Гектория – относительно небольшой ледник по меркам Антарктиды, и его частичное исчезновение не окажет существенного влияния на планету с точки зрения повышения уровня моря. Однако, отметил он, «это меньший родственник» некоторых гигантских ледников в Антарктиде, которые могли бы пройти через тот же процесс.

На следующем этапе ученые должны более точно определить, какие районы Антарктиды подвержены этому процессу. Если огромный ледник быстро распадется, «это может означать резкое повышение уровня моря», отмечает Очват.