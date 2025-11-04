Лавина накрыла группу из 15 альпинистов в Непале, 7 человек погибли

- Азия и мир, общество
- 11:54, 04 ноября 2025
CentralAsia (CA) - Семь человек погибли и еще четверо получили травмы в результате схода лавины на пике Ялунг Ри в Непале, сообщает The Kathmandu Post. Еще четверо числятся пропавшими без вести.
Среди погибших трое граждан США, один канадец, один итальянец и двое граждан Непала, пояснил изданию представитель местной полиции Гьян Кумар Махато. По его словам, лавина сошла, когда команда альпинистов вместе с местными проводниками находилась в базовом лагере Ялунг Ри (5630 метров), готовясь к восхождению на вершину Долма Кханг (6332 м).
Поисково-спасательные работы были прекращены с наступлением темноты. Утром они будут продолжены.
В конце октября в Непале снежная лавина, сошедшая с вершины горы Аннапурна, накрыла базовый лагерь туристов. Он находился на высоте около 4100 м. На опубликованных кадрах видно, как снег срывается со склона горы и устремляется к лагерю. Лавина накрыла палатки, а видимость в результате происшествия снизилась. Туристы, однако, не запаниковали, некоторые позировали на камеру. О пострадавших не сообщалось.