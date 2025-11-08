Глобальное потепление может неожиданно спровоцировать новый ледниковый период

CentralAsia (CA) - Повышение температуры на Земле способно парадоксальным образом привести к сильному похолоданию планеты — к такому выводу пришли учёные из Центра наук об окружающей среде моря MARUM Бременского университета.

Климатический баланс Земли регулируется не только медленным выветриванием силикатных пород, которые удерживают углерод и стабилизируют температуру на протяжении веков. Новые исследования показывают, что биологические и океанические циклы обратной связи, особенно связанные с водорослями, фосфором и кислородом, могут значительно сильнее влиять на температуру планеты.

На протяжении большей части истории Земли учёные считали медленное разложение силикатных пород основным естественным термостатом планеты. В ходе этого процесса дождевая вода поглощает углекислый газ из воздуха, попадает на обнажённые породы и постепенно растворяет их. Высвобождающиеся углерод и кальций в конечном итоге попадают в океаны, где служат сырьём для ракушек и известняковых рифов. Эти материалы задерживают углерод на морском дне на сотни миллионов лет.

«Когда планета нагревается, горные породы выветриваются быстрее и поглощают больше CO₂, позволяя Земле снова остыть», — объясняет Доминик Хюльсе, один из авторов исследования.

Однако бывали времена, когда планета полностью замерзала, покрываясь льдом от полюса до полюса. Исследователи отмечают, что это нельзя объяснить только выветриванием горных пород, а значит, в этих резких похолоданиях должны были участвовать и другие факторы.

Важнейший ключ к разгадке кроется в том, как океан хранит углерод. По мере повышения уровня CO₂ в атмосфере и потепления планеты в море вымывается больше питательных веществ, таких как фосфор. Эти питательные вещества способствуют цветению водорослей, которые поглощают углерод посредством фотосинтеза. Когда водоросли умирают, они опускаются на дно океана, унося с собой этот углерод.

Однако в более тёплом климате быстрый рост водорослей также приводит к снижению уровня кислорода в воде. При недостатке кислорода фосфор, как правило, перерабатывается, а не захоранивается в отложениях. Это создаёт мощный цикл обратной связи: больше питательных веществ приводит к росту водорослей, которые потребляют больше кислорода при разложении, что, в свою очередь, высвобождает ещё больше питательных веществ. В то же время большое количество углерода задерживается в морских отложениях, в конечном итоге охлаждая планету.

Годами Хюльсе и его коллега Энди Риджвелл разрабатывают передовую компьютерную модель климатической системы Земли, учитывающую эти сложные взаимодействия.

«Эта более полная модель системы Земли не всегда постепенно стабилизирует климат после фазы потепления, скорее, она может компенсировать его и охладить Землю значительно ниже её первоначальной температуры — процесс, который, однако, может занять сотни тысяч лет. В компьютерной модели исследования это может спровоцировать ледниковый период. Используя только силикатное выветривание, мы не смогли смоделировать такие экстремальные значения», - сказал Доминик Хюльсе.

Результаты показывают, что когда уровень кислорода в атмосфере был ниже, как это было в далёком прошлом Земли, эти обратные связи по питательным веществам усиливались и могли привести к суровым ледниковым периодам, которые ознаменовали раннюю геологическую историю.

По мере того как человечество сегодня выбрасывает в атмосферу всё больше CO₂, планета будет продолжать нагреваться. Однако, согласно модели учёных, в долгосрочной перспективе это может привести к повторному резкому похолоданию. Впрочем, следующее похолодание, вероятно, будет более умеренным, поскольку в современной атмосфере содержится больше кислорода, чем в далёком прошлом, что ослабляет обратную связь по питательным веществам.

«В конце концов, имеет ли значение, начнётся ли следующий ледниковый период через 50, 100 или 200 тысяч лет?» - спросил Риджвелл. «Сейчас нам нужно сосредоточиться на ограничении продолжающегося потепления. Естественное охлаждение Земли не произойдёт достаточно быстро, чтобы нам помочь».

Исследование получило поддержку кластера передового опыта «Дно океана — неизведанный интерфейс Земли» на базе MARUM. Теперь Хюльсе намерен использовать эту модель, чтобы изучить, как Земля иногда удивительно быстро восстанавливалась после прошлых климатических изменений и какую роль в этом играло дно океана.