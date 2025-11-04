Украинские дроны атаковали нефтехимический завод в Башкортостане

CentralAsia (CA) - Два украинских беспилотника в ночь на 4 ноября атаковали промышленный комплекс в Стерлитамаке, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

По его словам, оба дрона сбиты, обломки упали около вспомогательного цеха. «Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме», — написал глава республики в своем телеграм-канале.

Власти Стерлитамака, в свою очередь, сообщили о взрыве на Стерлитамакском нефтехимическом заводе, в результате которого частично обрушился цех водоочистки, где работали пять человек. Данных о пострадавших нет, говорится в размещенном в телеграм-канале администрации объявлении.

Телеграм-канал Astra опубликовал видео и фото, снятые очевидцами в Стерлитамаке, на которых, как утверждается, показаны несколько очагов задымления на территории нефтихимического завода.

Стерлитамакский нефтехимический завод (АО «СНХЗ») занимается производством каучуков и авиационного бензина.

Astra также сообщает со ссылкой на очевидцев о взрывах в городе Кстово Нижегородской области в районе промзоны, где расположены два нефтехимический завод «СИБУР-Кстово» и НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

Минобороны России заявило, что в течение ночи силы ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников, в том числе 40 над Воронежской областью, 20 над Нижегородской и два над Башкортостаном.