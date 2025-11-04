Рабочий погиб при обрушении средневековой башни Конти в Риме

CentralAsia (CA) - Один из рабочих, пострадавших при обрушении средневековой башни Конти в центре Рима, скончался в больнице, сообщает агентство Франс Пресс. Инцидент произошел в понедельник неподалеку от Колизея, где проводилась реставрация.

В результате частичного обрушения башни пострадали трое рабочих из Румынии. Спасателям пришлось вручную разбирать завалы, чтобы вызволить одного из них, который находился под обломками. Несмотря на своевременную помощь, спасти его не удалось.

После первого обрушения произошел повторный обвал конструкций, что осложнило работу экстренным службам. Причины, по которым произошло обрушение, устанавливаются.