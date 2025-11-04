Канцлер ФРГ призвал сирийских беженцев вернуться на родину, потому что война закончилась. И пригрозил депортациями

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Гражданская война в Сирии закончилась и беженцам из этой страны, получившим убежище в Германии, следует вернуться на родину, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Теперь нет оснований для предоставления убежища в Германии, поэтому мы можем начать депортацию», — сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэлем Гюнтером (здесь и далее цитаты по DW).

Канцлер ФРГ выразил надежду на то, что большинство сирийцев добровольно вернутся в свою страну и помогут в ее восстановлении. Германия, добавил он, внесет вклад в восстановление Сирии.

Агентство dpa отмечает, что заявление канцлера о беженцах из Сирии противоречит словам министра иностранных дел Германии, который во время визита в Дамаск в конце октября заявил, что сирийские беженцы, живущие в Германии, вряд ли вернутся в разрушенную страну «в ближайшем будущем».

Мерц, сообщает dpa, пригласил временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа посетить Германию, чтобы обсудить возвращение сирийских преступников, которых власти ФРГ планируют выслать из страны.

По официальным данным, пишет dpd, по состоянию на конец августа в Германии находились около 951 тысячи сирийцев, в том числе 920 человек, которых власти ФРГ решили депортировать.

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя в соцсети X выступление Мерца, написал, что канцлер ФРГ «наконец-то начал читать наши публикации об иммиграции, которая ведет к самоубийству западной цивилизации — и предпринял некоторые действия». Дмитриев выразил надежду на то, что Мерц «прислушается и к другим рекомендациям» российских властей.

В декабре 2024 года пал режим Башара Асада, который много лет был президентом Сирии. Временным президентом Сирии стал лидер одной из оппозиционных группировок Ахмед аш-Шараа. Асаду и его семье предоставила убежище Россия.