Пхеньян запустил ракеты в сторону Южной Кореи во время визита Хегсета

CentralAsia (CA) - Северная Корея сделала несколько запусков артиллерийских ракет менее чем за час до прибытия главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, пишет Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

По информации объединенного комитета начальников штабов, КНДР запустила ракеты в сторону вод северной части Желтого моря около 16:00 (10:00 мск) в понедельник, 3 ноября.

В этот день глава Пентагона впервые за восемь лет посетил границу двух Корей. Он съездил вместе с главой Минобороны Южной Кореи Ан Гю Баком в демилитаризованную зону на границе с КНДР.

Демилитаризованная зона протяженностью 250 км и шириной 4 км является буферной зоной между двумя Кореями. Технически стороны остаются в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов закончилась перемирием, а не мирным договором.

Хегсет прибыл в Южную Корею в понедельник с двухдневным визитом, который станет заключительным этапом его азиатского турне, включающего визиты в Японию, Малайзию и Вьетнам.

29 октября 2025 года президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во время встречи с лидером США Дональдом Трампом в преддверии саммита АТЭС в южнокорейском городе Кёнджу попросил американского коллегу предоставить его стране доступ к ядерному топливу для подводных лодок.

Республиканец одобрил строительство на верфях в Филадельфии атомной подлодки для Сеула. По его словам, она заменит находящиеся на вооружении ВМС Южной Кореи «старомодные» и «менее маневренные» дизельные субмарины.

Сеул, по его словам, согласился выплатить $350 млрд за снижение пошлин США и увеличить закупки американской нефти и газа.

Во время визита Трампа в Кёнджу президент Южной Кореи вручил лидеру США высшую государственную награду страны — большой орден «Мугунхва», а также подарил ему копию золотой короны из древней королевской гробницы.