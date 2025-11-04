экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В ночь на вторник российская армия атаковала Украину 130 беспилотниками и семью ракетами, - ВСУ
CentralAsia (CA) -  Украина была атакована одной баллистической ракетой Искандер-М, шестью ракетами С-300 и 130 беспилотниками (из них около 80 — «шахеды»), указывается в утренней сводке Воздушных сил ВСУ.

Силы ПВО сбили 92 дрона, при этом зафиксировано попадание ракет и 31 ударного беспилотника на 14 локациях.

