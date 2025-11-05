Рейс Air India Сан-Франциско — Дели перенаправлен в Монголию из-за технической неисправности

Рейс Air India Сан-Франциско — Дели совершил вынужденную посадку в Улан-Баторе (Монголия) после того, как экипаж заподозрил техническую проблему в маршруте, говорится в заявлении авиакомпании.

«Самолет благополучно приземлился в Улан-Баторе и проходит необходимые проверки. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы оказать поддержку всем пассажирам и приложить все усилия, чтобы как можно скорее доставить их в пункт назначения», — заявили в авиакомпании.

«Мы сожалеем о причинённых пассажирам неудобствах в связи с непредвиденной ситуацией. Для Air India безопасность пассажиров и экипажа остаётся главным приоритетом», — добавили в авиакомпании.

По информации, имеющейся на сайте отслеживания рейсов Flightradar24.com, рейс выполнял самолет Boeing 777.

Рейс Air India, следовавший из Сан-Франциско в Дели, был вынужден совершить аварийную посадку из-за технических проблем в воздухе. Самолет Boeing 777 был перенаправлен в Улан-Батор (Монголия) с 245 пассажирами на борту. Пассажиры были вынуждены оставаться в городе до тех пор, пока не будут найдены альтернативные варианты.

«Рейс AI174 от 2 ноября, выполнявший рейс из Сан-Франциско в Дели через Калькутту, совершил вынужденную посадку в Улан-Баторе (Монголия) после того, как экипаж заподозрил техническую проблему в пути. После прохождения иммиграционных процедур в аэропорту для них были организованы номера в отелях, в то время как Air India предпринимает альтернативные варианты, чтобы доставить их в Дели как можно скорее», — говорится в заявлении авиакомпании.

Министерство иностранных дел Индии оказывает всю возможную помощь пассажирам Air India, оказавшимся в затруднительном положении в Монголии.

