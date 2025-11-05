экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Госслужащий, родившийся в Монголии, возглавляет мультикультурные изменения в самом богатом районе Сеула. Фото
Юн Виктория Чука Сынджу стоит у входа в центр Gangnam Global Village Center на юге Сеула.
CentralAsia (MNG) -  

Центр Global Village Center в Каннаме объединяет культуры

В городе с растущим глобальным многообразием один небольшой офис в районе Каннамгу в Сеуле тихо формирует будущее социальной интеграции. У руля Gangnam Global Village Center (GGVC) находится госпожа Юн Виктория Чука Сынджу, визионер, чей личный и профессиональный путь отражает мультикультурную трансформацию корейского общества.

Юн, родом из Монголии, приехала в Корею более двух десятилетий назад и в 2011 году стала первым иностранным государственным служащим Сеульского столичного правительства. Проработав восемь лет в мэрии и получив степень доктора философии в начале 2024 года, в апреле того же года она была назначена директором GGVC.

Теперь она опирается как на свой опыт долгосрочного резидента, так и на свое академическое образование, чтобы переосмыслить роль центра.

«Я хочу, чтобы этот центр был чем-то большим, чем просто место, где иностранцы посещают языковые курсы», — сказала она в интервью. «Я хочу, чтобы это было пространство, где корейцы и иностранцы могли по-настоящему встречаться, общаться и понимать друг друга».

Растущая потребность в принадлежности

С момента своего основания в 2008 году GGVC (ранее известный как Yeoksam Global Village Center) оказывает услуги постоянно растущему иностранному населению. Сегодня около 80 процентов посетителей центра — женщины, многие из которых — иностранные студенты или молодые специалисты в возрасте от 20 до 30 лет.

Хотя некоторые, как и Юн, имеют корейских супругов и глубокие корни в стране, большинство самостоятельно ориентируются в корейском обществе — изучают язык, адаптируются к культуре и пытаются построить сообщество.

Юн Сынджу — третий слева в первом ряду.
Осознавая это, Юн запустила ряд программ, выходящих за рамки языковой и юридической поддержки. От ярмарок вакансий до волонтёрских проектов, культурных мероприятий и даже курсов самообороны — её видение сосредоточено на расширении прав и возможностей, психическом благополучии и взаимном культурном обмене.

«Многие иностранцы приезжают сюда по визам для поиска работы, но найти ее очень сложно», — сказала она. «Именно поэтому мы организовали ярмарку вакансий в июне и семинары по смене профессии в течение года. Мы даже проводили экскурсии по отелям, чтобы участники могли напрямую отправить резюме. Несколько человек уже трудоустроены».

Эти инициативы по трудоустройству являются частью более широкого перехода к практическим службам поддержки, которые пока не получили широкого распространения в других центрах Global Village.

От каллиграфии до хоров

Центр Каннамгу также стал творческим центром. В июне Юн основал Primero Voice — многонациональный хор, в состав которого входят 25 участников из 20 стран. Группа впервые выступила на публике 20 сентября и планирует выступить снова 5 ноября на площади Каннам.

26 сентября в центре Gangnam Global Village Center пройдут занятия по каллиграфии в рамках подготовки к конкурсу, посвященному Дню хангыля
Хор Primero Voice выступает на фестивале Fun & Culture Festa в Coex на юге Сеула 20 сентября.
Дополнительные программы этой осенью включали занятия по корейской каллиграфии, мастер-класс по боевым искусствам самообороны для женщин и участие в праздновании Дня Хангыль на площади Кванхвамун, где участники соревновались в искусстве каллиграфии.

Интеграция, а не изоляция

Основная цель GGVC — содействовать двусторонней интеграции: не только помогать иностранным гражданам адаптироваться в Корее, но и помогать корейцам налаживать связи со своими зарубежными соседями.

Программы «Глобальный шеф-повар» и «Живая библиотека» являются примерами такого подхода. В проекте Global Chef иностранцы знакомят жителей Кореи со своими родными странами через еду, готовя традиционные блюда из таких стран, как Перу, Непал и Боливия. В «Живой библиотеке» иностранные граждане знакомят взрослых и детей Кореи с аспектами своей культуры — языком, играми и социальными обычаями.

«Мы хотим разрушить представление о том, что иностранцы — это чужаки», — сказала госпожа Юн. «Здесь живёт так много людей из разных стран по разным причинам. Мы хотим показать, что мы все — часть одного сообщества».

Этим летом программа «Живая библиотека» расширилась и теперь включает как корейских, так и иностранных детей, которые вместе изучают мировые культуры. По словам Юна, реакция была исключительно положительной.

Волонтеры из Центра глобальной деревни Каннам
«С каждым годом на наши программы приходит всё больше людей», — сказала она. «Это говорит о том, что существует реальная потребность в таком общении».

Взгляд в будущее

Поскольку в Корею с каждым годом прибывает все больше иностранных граждан, работа общественных центров, таких как GGVC, становится все более важной.

По мнению Юна, будущее центра заключается не только в обслуживании иностранных резидентов, но и в объединении корейцев и иностранцев в общих пространствах, разрушении языковых, культурных барьеров и страха.

«Иногда корейцы не решаются подойти к иностранцам, поскольку считают, что те не смогут с ними общаться», — сказала она. «Но многие хотят дружить. Нужно просто создавать возможности».

Под ее руководством GGVC занимается именно этим — проводит ярмарку вакансий, репетицию хора и кулинарные курсы одновременно.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

