МОТ оказывает поддержку развитию новой платформы e-business.mn в Монголии

CentralAsia (MNG) -

При поддержке проекта МОТ «Формализация неформальной экономики», фаза 2, Министерство экономики и развития (МЭР) успешно провело 17 октября 2025 года семинар среди крупных предприятий.

Семинар был организован Министерством цифрового развития, инноваций и коммуникаций и Академией E-Mongolia. Целью семинара было обсуждение новой версии e-business 2.0, в частности, дизайна и содержания системы. В семинаре принял участие 41 человек, в том числе 22 представителя крупных предприятий.

В своем вступительном слове Балчинлувсан Лхагвасурэн, директор Департамента политики деловой среды Министерства экономического развития, подчеркнул важность семинара и важность сокращения бюрократической волокиты посредством платформы электронного бизнеса.

Мөнхтогтох Даваадорж, национальный координатор проекта МОТ, представил план действий проекта, а Тэнгис Сухээ, советник министра экономики и развития, представил передовой опыт эстонской платформы электронного бизнеса с разных сторон.

В ходе семинара участники были разделены на пять групп и работали над конкретными заданиями, подготовленными Академией E-Mongolia, охватывающими дизайн, контент и функциональность системы. В конце сессии участники поделились своими идеями.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения