Испольнительный директор «Оюу-Толгой» Дейрдре Лингенфельдер награждена Медалью Дружбы Монголии

CentralAsia (MNG) -

Испольнительный директор компании «Оюу-Толгой» Дейрдре Лингенфельдер награждена медалью Дружбы Монголии за выдающийся вклад в горнодобывающую отрасль

Указом Президента Монголии гражданка Южно-Африканской Республики и генеральный директор компании «Оюу-Толгой» Дейрдре Лингенфельдер награждена «Медалью Дружбы» в знак признания ее значительного вклада и преданности горнодобывающему сектору Монголии.

Ее усилия сыграли решающую роль в начале подземных горных работ, безопасном и устойчивом увеличении производства, а также в развитии охраны окружающей среды и связей с общественностью.

Медаль Дружбы вручается иностранным гражданам, внесшим значительный вклад в укрепление политических, экономических, социальных и культурных связей Монголии и её сотрудничества с другими странами. Это высшая государственная награда, вручаемая Монгольским государством иностранным гражданам.

Три года назад совет директоров Rio Tinto назначил Дейрдре Лингенфельдер испольнительным директором компании «Оюу-Толгой» LLC и отправил её в Монголию. Родившаяся и выросшая в Йоханнесбурге, Южная Африка, она отправилась в Монголию с миссией возглавить один из крупнейших в мире горнодобывающих проектов, и ее первой остановкой стал Ханбогд.

Она вспоминает, как обширные пески Галбын Гоби мгновенно напомнили ей о родных пейзажах, оставив неизгладимое впечатление. Выросшая в Йоханнесбурге, она с раннего возраста познакомилась с горнодобывающей промышленностью. За 25 лет она построила обширную карьеру на всех континентах, кроме Антарктиды, приобретя опыт в горнодобывающей промышленности, стратегии, разработке проектов и развитии бизнеса.

«Где бы я ни работала, моим главным принципом всегда было повышение эффективности — достижение результатов, уделяя особое внимание охране окружающей среды и расширению прав и возможностей людей. Я благодарна за то, что моя профессия привела меня в такие прекрасные и сложные страны, как Монголия, где я могу сосредоточиться на повышении эффективности, стимулировании преобразований и развитии человеческого потенциала», — говорит Дейрдре Лингенфельдер.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения