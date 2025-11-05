Монголия и АБР подписали соглашение о финансировании на сумму $475 млн для содействия инклюзивному развитию

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии и Азиатский банк развития (АБР) подписали 4 ноября 2025 года соглашение о программе общего финансирования на общую сумму $475 млн. Соглашение подписали министр финансов Монголии Жавхлан Болд и директор представительства АБР в Монголии Шеннон Коулин.

Программа направлена ​​на поддержку долгосрочных и среднесрочных приоритетов развития Монголии, содействие инклюзивному доступу к качественному образованию и расширению доступа к услугам здравоохранения, укрепление институциональных систем и повышение национального и местного потенциала по снижению риска бедствий и развитию устойчивой инфраструктуры.

В рамках этой программы будут реализованы четыре ключевых инвестиционных проекта для достижения следующих целей:

Повышение качества и доступности услуг здравоохранения в аймаках; Расширение доступа к качественному образованию в период экономических трудностей (второе дополнительное финансирование); Развитие навыков рабочей силы для удовлетворения потребностей рынка труда; Повышение устойчивости Монголии к стихийным бедствиям.

,Обзор реализации проекта:

Инфраструктура образования и развитие навыков: Для расширения доступа к качественному образованию и снижения переполненности классов правительство построит 31 новую школу и 9 детских садов по всей стране. Кроме того, учреждения профессионально-технического образования (ПТО) будут реформированы и укреплены для соответствия качества обучения требованиям рынка труда, что обеспечит подготовку квалифицированных кадров в секторах, испытывающих дефицит рабочей силы.

Модернизация системы здравоохранения: В целях расширения и модернизации служб неотложной и интенсивной терапии по всей стране 17 больниц общего профиля аймаков, 6 больниц сомонов, а также учреждения, расположенные вдоль основных транспортных магистралей и пограничных переходов с высоким уровнем аварийности, будут оснащены современной инфраструктурой и медицинским оборудованием. Эти улучшения направлены на сокращение неравенства между городом и деревней и расширение доступа к жизненно важной медицинской помощи.

Готовность к стихийным бедствиям и реагирование на них: Для повышения устойчивости Монголии к стихийным бедствиям будет закуплено новое оборудование для Национального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (NEMA). Это позволит расширить возможности реагирования на стихийные бедствия, проведения поисково-спасательных операций и быстрого восстановления.

