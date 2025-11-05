экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Состоится IX встреча министров туризма Монголии, Китая и России

CentralAsia (MNG) -  IX Совещание министров туризма Монголии, Китая и России состоится 7 ноября 2025 года в аймаке Дархан-Уул, Монголия.

Целью совещания является углубление трёхстороннего сотрудничества в сфере туризма путём обсуждения совместных инициатив и проектов, которые будут реализованы в рамках продления Программы экономического коридора Монголия-Китай-Россия до 2031 года. Помимо оценки прогресса и результатов сотрудничества в 2025 году, состоится обмен мнениями по вопросам развития приграничного туризма, увеличения пассажиропотока через пограничные контрольно-пропускные пункты, разработки комплексной политики в области туризма на круглогодичной основе, а также использования цифровой трансформации и передовых информационных технологий.

Будут организованы встречи в формате B2B и бизнес-форум между представителями туристических организаций трёх стран, которые предоставят площадку для проведения прямых переговоров и достижения соглашений о сотрудничестве. Кроме того, планируется запуск Международного автопробега «Чайный путь» – нового трёхстороннего проекта сотрудничества, направленного на стабилизацию региональных туристических потоков, увеличение экономической выгоды и расширение культурных связей.

