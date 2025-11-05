BBC сфальсифицировала речь Трампа, - The Telegraph

CentralAsia (CA) - BBC сфальсифицировала речь Дональда Трампа, создав впечатление, что он поощряет беспорядки на Капитолийском холме, говорится во внутренней служебной записке, с которой ознакомилась The Telegraph.

Программа Panorama, вышедшая в эфир за неделю до выборов в США, полностью ввела зрителей в заблуждение, показав, будто президент сказал своим сторонникам, что пойдёт с ними к Капитолию, чтобы «сражаться изо всех сил», хотя на самом деле он сказал, что пойдёт с ними, чтобы «мирно и патриотично дать услышать свои голоса».

«Искаженный» кадры были отмечены в 19-страничном досье о предвзятости BBC, которое было составлено недавним членом комитета по стандартам корпорации и теперь распространяется в правительственных ведомствах.

В досье говорится, что программа заставила президента США «говорить» то, чего он на самом деле никогда не говорил», склеив кадры начала его речи с тем, что он сказал почти час спустя.

В нем утверждается, что руководители высшего звена и председатель BBC проигнорировали и отклонили ряд серьезных жалоб, поданных собственным надзорным органом корпорации по стандартам.

Дональд Трамп-младший, старший сын президента, обвинил BBC в нечестности и «фейковых новостях».

Он перепечатал статью The Telegraph на сайте X, написав: «Репортеры» фейковых новостей в Великобритании такие же лживые и полные дерьма, как и здесь, в Америке!!!!»

The Telegraph вскоре опубликует другие выдержки из меморандума, в котором арабская служба BBC обвиняется в предвзятости освещения войны в Газе, а также в «эффективной цензуре» освещения дебатов о трансгендерах.

Документ поднимает серьезные вопросы о культуре BBC, о том, как она влияет на беспристрастность и как менеджеры, включая генерального директора Тима Дэви, обвиняются в том, что закрывают глаза на доказательства предвзятости.

Консерваторы потребовали немедленного расследования того, как был разрешен показ документального фильма «Панорама».

Найджел Хаддлстон, теневой министр культуры, заявил: «Эти крайне тревожные разоблачения могут серьезно подорвать бренд и репутацию BBC.

«Лицензионный сбор BBC оправдан с точки зрения беспристрастности и доверия.

«Не может быть оправдания подобного рода преднамеренной манипуляции и распространению дезинформации. Это не первый случай, когда появляются доказательства предвзятости BBC, но это один из самых вопиющих и тревожных примеров на сегодняшний день.

«Плательщики лицензионных сборов заслуживают немедленного объяснения и извинений от BBC, и должно быть проведено тщательное расследование этого скандала».

Наиболее шокирующие разоблачения были связаны с часовым спецвыпуском Panorama под названием «Трамп: второй шанс?», который был показан в октябре прошлого года.

Помимо искажения слов Трампа, в документальном фильме также показаны люди с флагами, марширующие к Капитолию в Вашингтоне 6 января 2021 года после выступления президента, что «создало впечатление, что сторонники Трампа откликнулись на его «призыва к оружию». На самом деле, кадры были сняты ещё до того, как Трамп начал говорить.

В репортаже говорится, что «искажение событий дня» программой «Панорама» было настолько вопиющим, что у зрителей возник вопрос: «Почему следует доверять BBC, и чем все это закончится?»

Когда этот вопрос был поднят перед руководителями, они «отказались признать нарушение стандартов». Автор доклада предупредил Самира Шаха, председателя BBC, об «очень, очень опасном прецеденте», созданном Panorama, но не получил ответа.

В прошлом месяце внутренний информатор разослал копию 19-страничного письма всем членам Совета директоров BBC.

Бывший премьер-министр Борис Джонсон назвал это разоблачение «полным позором».

Он опубликовал на X: «Это — полнейший позор. BBC подделала кадры с Трампом, чтобы создать впечатление, будто он подстрекал к беспорядкам, — хотя на самом деле он ничего подобного не говорил. Национальный вещатель Великобритании использует свою флагманскую программу, чтобы распространять откровенную ложь о ближайшем союзнике страны. Кто-нибудь в BBC собирается взять на себя ответственность — и уйти в отставку?».

Найджел Фарадж, лидер партии Reform UK, сказал: «Неудивительно, что с каждым годом все меньше людей платят лицензионный сбор за BBC».

Бывшая радиоведущая BBC Лиз Кершоу сказала в программе X: «Меня это не удивляет. Я вела новостные и публицистические программы на четырёх станциях BBC с 1993 по 2011 год. Предвзятое групповое мышление среди журналистов было возмутительным, и с ним приходилось бороться и каждый день искать баланс».

Кэролайн Диненэйдж, председатель комитета Палаты общин по культуре, СМИ и спорту (DCMS), заявила: «В то время, когда доверие к политике и основным средствам массовой информации находится на таком низком уровне, у нашей государственной телерадиовещательной компании есть дополнительная обязанность гарантировать, что она будет четко освещать спорные и потенциально провокационные вопросы.

Эти обвинения вызывают крайнюю тревогу и появились в критический момент для BBC. Комитет Департамента культуры, спорта и спорта проведёт завтра заседание и, несомненно, обсудит последствия этих обвинений.

Разоблачение того, что BBC фактически подделала речь Трампа, вероятно, будет иметь серьезные последствия для и без того напряженных отношений корпорации с Белым домом.

Это также предшествует переговорам с министром культуры Лизой Нэнди по поводу финансирования BBC, поскольку ее королевская хартия подлежит продлению в 2027 году. Ранее Нэнди заявляла, что «нет никаких вариантов, которые можно исключить».

В программе Panorama Трамп, как будто, говорит: «Мы пойдём к Капитолию, и я пойду с вами. Мы будем бороться. Мы будем бороться изо всех сил, и если вы не будете бороться изо всех сил, у вас больше не будет страны».

На заднем плане звучала зловещая музыка, а сразу за ней шли кадры людей, марширующих к Капитолию, при этом ничто не объясняло и не сигнализировало зрителям о том, что кадры были смонтированы или не соответствовали друг другу.

BBC объединила три отдельные части речи Трампа в одно, на первый взгляд, связное предложение.

На самом деле, Трамп сказал следующее: «Мы пойдем, и я буду там с вами, мы пойдем, мы пойдем по любому месту, по которому вы захотите, но я думаю, что прямо здесь мы пойдем к Капитолию и будем болеть за наших храбрых сенаторов, конгрессменов и конгрессменш, и, вероятно, мы не будем так сильно болеть за некоторых из них, потому что слабостью нашу страну не вернуть, нужно продемонстрировать силу и быть сильными... Я знаю, что все здесь скоро пойдут к зданию Капитолия, чтобы мирно и патриотично высказать свое мнение».

Примерно 54 минуты спустя, когда Трамп говорил о том, что выборы «коррумпированы», он сказал об избирателях в день выборов: «Большинство людей встанут там в 9 часов вечера и скажут: «Я хочу поблагодарить вас от всего сердца», а потом отправятся в другую жизнь, но я сказал, что здесь что-то не так, что-то действительно не так, этого не может быть, и мы будем бороться».

«Мы будем бороться изо всех сил, и если вы не будете бороться изо всех сил, у вас больше не будет страны».

Советник BBC, написавший отчет, сравнил «шокирующие» нарушения беспристрастности со скандалом «Crowngate» 2007 года, когда кадры покойной королевы Елизаветы II были отредактированы так, чтобы создать впечатление, будто она в ярости покидает фотосессию, что привело к отставке генерального директора BBC One.

Отчет о предвзятости BBC был написан Майклом Прескоттом, который три года проработал независимым внешним консультантом Комитета по редакционным правилам и стандартам (EGSC) этой телекомпании, прежде чем покинуть этот пост в июне.

Прескотт, бывший журналист, работавший на ряде должностей корпоративного консультанта, заявил в сопроводительном письме, отправленном вместе с его досье, которое сейчас распространяется в Уайтхолле и с которым ознакомилась The Telegraph, что он был вынужден действовать из-за «отчаяния из-за бездействия руководства BBC, когда проблемы выходят на поверхность».

Он отправил досье в совет директоров BBC, поскольку неоднократные предупреждения EGSC были «отклонены или проигнорированы».

Прескотт написал в письме: «Я покинул [консультационную должность] с глубокой и неразрешенной обеспокоенностью по поводу BBC… Я считаю, что Исполнительная власть неоднократно не принимала мер по решению выявленных проблем, а во многих случаях просто отказывалась признавать наличие проблемы вообще».

Особую критику он адресовал Джонатану Манро, старшему контролеру новостного контента BBC, и Деборе Тернесс, генеральному директору BBC News .

Он сказал: «Меня удивило, насколько Дебора и особенно Джонатан оборонялись всякий раз, когда поднимались вопросы. Чётких и прозрачных планов действий по предотвращению повторного возникновения проблем не хватает, и поэтому, как видите, ошибки повторяются снова и снова».

Часовой специальный выпуск программы «Панорама» под названием «Трамп: второй шанс?» вышел в эфир 28 октября прошлого года.

Прескотт, один из двух независимых редакционных советников, заседавших в то время в Комитете по редакционным правилам и стандартам BBC, посмотрел программу и был поражен ее «отчетливо антитрамповской позицией», когда на 10 критиков Трампа пришлось всего лишь один сторонник.

Он сказал, что был «шокирован», обнаружив, что не существует подобной программы, изучающей биографию Камалы Харрис, соперницы Трампа на президентских выборах.

Прескотт выразил обеспокоенность EGSC, и Дэвиду Гроссману, старшему редакционному советнику комитета, было поручено пересмотреть программу.

Гроссман «выразил тревожную обеспокоенность по поводу того, как Panorama отредактировала речь Трампа перед его сторонниками» 6 января 2021 года.

Прескотт написал: «При рассмотрении обвинения в том, что Трамп подстрекал протестующих к штурму Капитолийского холма, выяснилось, что «Панорама» склеила два фрагмента из разных частей его речи. Это создало впечатление, будто Трамп сказал что-то, чего не говорил, и тем самым существенно ввело зрителей в заблуждение».

Не было никаких затушевок или субтитров поверх отснятого материала, которые могли бы дать понять зрителям, что он был отредактирован или идет в неправильной последовательности.

Прескотт заявил в своём отчёте: «Ремонтировать клип в том виде, в котором его показала Panorama, было совершенно некорректно. Тот факт, что [Трамп] не призывал своих сторонников идти на Капитолийский холм и сражаться, стал одной из причин отсутствия федеральных обвинений в подстрекательстве к беспорядкам».

На кадрах также присутствует аудиозапись предупреждения полицейского диспетчера о том, что к зданию правительства США направляются «триста гордых парней».

И это несмотря на то, что в опубликованном в феврале 2021 года и до сих пор доступном на сайте BBC материале BBC Newsnight о поведении поддерживающих Трампа участников движения Proud Boys говорится, что эти люди «шли на Капитолий еще до того, как Дональд Трамп выступил на митинге».

Кадры, снятые в то же время, что и кадры «Панорамы», датированы 10:58 утра того же дня, за час до начала речи Трампа.

Документальный фильм был подготовлен и срежиссирован Мэтью Хиллом, создателем документальных фильмов BBC, а монтажом занималась Карен Уайтман, которая является редактором Panorama с 2002 года. Фильм оставался на iPlayer в течение года после трансляции, прежде чем был удален в соответствии с политикой BBC.

Руководители BBC были уведомлены о проблемах с программой «Панорама» Прескоттом, который написал в своем письме: «Если журналистам BBC будет разрешено редактировать видео, чтобы заставить людей «говорить» то, чего они на самом деле не говорили, то какую ценность имеют руководящие принципы корпорации, почему следует доверять BBC, и чем все это закончится?

«И все же, столкнувшись с выводами Дэвида [Гроссмана], Исполнительный комитет отказался признать, что имело место нарушение стандартов, и усилил свою защиту Panorama».

По словам Прескотта, на заседании EGSC 12 мая этого года Манро заявил: «Не было никаких попыток ввести аудиторию в заблуждение относительно содержания или характера речи г-на Трампа до беспорядков в Капитолии. Монтаж выступлений в короткие клипы — это обычная практика».

В своём письме Прескотт утверждал, что «это полностью противоречит моему пониманию редакционной политики BBC в отношении вводящих в заблуждение правок», и привёл пример «Crowngate». В том случае трейлер к документальному фильму о королевской семье был смонтирован таким образом, чтобы создать впечатление, будто покойная королева покинула фотосессию «в гневе», как заявил журналистам Питер Финчем, в то время руководитель BBC One. На самом деле, фрагменты в трейлере были не по порядку.

На вопрос о том, почему не было сопутствующей программы к документальному фильму Трампа, посвященному расследованию послужного списка Харрис, Манро ответил, что «для обеспечения должной беспристрастности не обязательно иметь сопутствующие программы».

Тернесс также «попыталась оправдать смонтированное видео и искаженную хронологию событий того дня», сославшись на комитет Конгресса, состоящий преимущественно из демократов, который пришел к выводу, что Трамп был вовлечен в заговор с целью отмены выборов 2020 года, на которых он проиграл Джо Байдену, но Прескотт заявил, что это «не может быть оправданием для редактирования видеоклипов таким образом, чтобы кандидат в президенты казался говорящим то, чего он никогда не говорил».

В ходе заседания EGSC «ни генеральный директор, ни председатель не прокомментировали пренебрежительное отношение Джонатана к выводам Дэвида или защиту Деборой отредактированных видеоклипов», — заявил г-н Прескотт.

Прескотт был настолько обеспокоен, что на следующий день отправил электронное письмо председателю BBC: «Это очень, очень опасный прецедент. Надеюсь, вы согласитесь и предпримете какие-то меры, чтобы пресечь эту потенциально огромную проблему в зародыше».

Ответа от Шаха он не получил.

В сентябре Прескотт написал каждому члену совета директоров BBC, выразив своё возмущение тем, что корпорация закрывает глаза на проблему с Panorama и другие предупреждения о предвзятости, высказанные в последние годы. С тех пор его письмо попало в правительственные ведомства.

Депутаты оппозиции могут призвать Нэнди начать расследование. Парламентский комитет по культуре, СМИ и спорту имеет право вызвать Дэви, Шаха и других для дачи показаний по вопросам, поднятым в докладе, если сочтет это необходимым.

Когда разразился скандал «Краунгейт», Би-би-си поручила Уиллу Уайетту, бывшему руководителю Би-би-си, подготовить отчёт по этому делу. Уилл Уайетт пришёл к выводу, что монтаж трейлера внешней продюсерской компанией был выполнен «небрежно», хотя никто не стремился намеренно искажать личность тогдашней королевы. Тем не менее, мистер Финчем подал в отставку из-за скандала.

Прескотт отказался от комментариев.

Представитель BBC заявил: «Хотя мы не комментируем просочившиеся документы, когда BBC получает обратную связь, она относится к ней серьезно и тщательно ее рассматривает.

Хотя о своих редакционных ценностях BBC отмечает, что в работе руководствуется беспристрастностью. честностью, объективностью и точностью.

«Майкл Прескотт — бывший советник комитета совета директоров, где регулярно обсуждаются и дебатируются различные точки зрения и мнения относительно нашего освещения событий».