Посол Канады приступил к исполнению обязанностей в Монголии

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в Монголии Стивена Доуста в связи с его назначением в октябре 2025 года. Об этом сообщается на странице МИД Монголии в Facebook.

В ходе встречи министр иностранных дел Батцэцэг подчеркнула приверженность Монголии развитию отношений и сотрудничества с Канадой, важным «третьим соседом» в североамериканском регионе. Министр подчеркнула важность дальнейшего укрепления «всеобъемлющего партнерства» между Монголией и Канадой путем расширения взаимодействия во взаимовыгодных областях, включая торговлю, образование и гуманитарную помощь.

Министр Батцэцэг также подчеркнула ценность укрепления связей и развития сотрудничества между провинциями и территориями двух стран.

Посол Дуст передал приветствия министра иностранных дел Канады Аниты Ананд и подтвердил свою приверженность развитию партнёрства Монголии и Канады, основанного на общих демократических ценностях. Он выразил намерение углублять сотрудничество в таких ключевых секторах, как сельское хозяйство, энергетика и автомобильный транспорт, а также продолжать взаимодействие в горнодобывающей промышленности и расширять масштабы поддерживаемых Канадой проектов и программ в Монголии.

Министр Батцэцэг выразила искренние пожелания успехов послу Дусту в его дипломатической миссии и подтвердила полную поддержку его усилий со стороны Министерства иностранных дел Монголии.

