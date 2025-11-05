Батцэцэг приняла посла Кубы, чтобы попрощаться

CentralAsia (MNG) - 4 ноября 2025 года в Улан-Батор Батцэцэг Батмөнх приняла посла Кубы в Монголии Хорхе Родригез, чтобы попрощаться с ним в связи с окончанием его полномочий. Об этом сообщается на странице МИД Монголии в Facebook.

В ходе встречи министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх подчеркнула, что в этом году исполняется 65 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Республикой Куба, и выразил удовлетворение стабильным развитием традиционно дружественных отношений и сотрудничества двух стран во многих областях, включая политику, образование, здравоохранение, культуру и спорт.

Глава МИД Монголии выразила благодарность Чрезвычайному и Полномочному Послу Хорхе Родригесу за активную работу по укреплению монголо-австралийских отношений в период её дипломатической миссии в нашей стране. В знак признательности министр Батцэцэг вручила Послу медаль «Алтан гэрэгэ» – традиционную награду МИД Монголии – и пожелал ей успехов и здоровья в дальнейшей деятельности.

Посол Хорхе Родригес выразил искреннюю благодарность за теплый прием, оказанный ему монгольским народом во время его пребывания в должности, а также за поддержку и тесное сотрудничество со стороны правительства Монголии и Министерства иностранных дел.

