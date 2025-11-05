Правительство Монголии планирует увеличить запасы топлива

CentralAsia (MNG) - В настоящее время в Монголии имеются резервуары для хранения топлива общей ёмкостью 440 000 тонн, что эквивалентно примерно месячному потреблению. В соответствии с планом действий правительства Монголии будут построены новые резервуары для хранения топлива, что позволит стране хранить нефтепродукты в течение трёх-шести месяцев, заявил министр промышленности и минеральных ресурсов Дамдинням Гонгор.

По словам министра, на следующий год запланировано строительство дополнительных резервуаров.

«Мы планируем увеличить запасы топлива в стране в следующем году. Для этого мы восстановим действие Закона о COVID-19 и, благодаря государственно-частному сотрудничеству, заполним хранилища за счёт имеющегося финансирования. Монголия ежегодно добывает и экспортирует 560 000 тонн сырой нефти и импортирует около 220 000 тонн нефтепродуктов в месяц. С ростом добычи полезных ископаемых потребление топлива увеличивается на 20 процентов. Чтобы предотвратить возможный дефицит топлива, Министерство промышленности и минеральных ресурсов, Министерство финансов и Министерство экономики и развития в ближайшее время завершат разработку механизма льготного кредитования. Мы работаем над достижением поставленной правительством цели – создание резервов, достаточных для удовлетворения национального спроса в течение трёх-шести месяцев», – отметил министр.

Стоимость резервуаров для хранения месячного запаса в настоящее время оценивается в ₮500 млрд. Правительство планирует предоставить льготные кредиты на сумму ₮50 млрд для поддержки компаний-импортеров в расширении топливных резервов.

