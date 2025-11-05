В США разбился грузовой самолет, погибли 7 человек

CentralAsia (CA) - Транспортный самолет MD-11 логистической авиакомпании UPS потерпел крушение в Луисвилле, штат Кентукки, сразу после взлета, он направлялся в Гонолулу, передает Reuters.

Как сообщил губернатор штата Энди Бешир, на данный момент известно о семи погибших, в том числе трех членах экипажа. Еще 11 человек получили ранения на земле.

Телеканал WLKY показал видеозапись — самолет взлетел с горящим крылом, а при ударе о землю образовался огромный огненный шар. Пожар от крушения, произошедшего незадолго до захода солнца, привел к серии пожаров в промышленной зоне, прилегающей к аэропорту, пишет Reuters.

Обломки самолета оказались разбросаны по двум взлетно-посадочным полосам.

По данным Федерального управления гражданской авиации, разбившийся борт был выпущен 34 года назад. Он потерпел крушение около 17:15 по местному времени.

Самолет должен был совершить рейс на Гавайи. Для 8,5-часового полета до Гонолулу он был заправлен 38 тысячами галлонов топлива (около 144 тысяч литров).

В аэропорту Луисвилла находится UPS Worldport — глобальный хаб для грузовых авиаперевозок компании и ее крупнейший в мире центр обработки посылок.

Губернатор Кентукки заявил, что на борту самолета не было какого-либо опасного груза, который мог бы создать экологическую проблему.

Власти издали распоряжение о самоизоляции для жителей всех населенных пунктов в радиусе 8 км от аэропорта.

McDonnell Douglas MD-11F — дальнемагистральный транспортный самолет, разработанный американской фирмой McDonnell Douglas, в основном эксплуатируется авиакомпаниями FedEx Express, Lufthansa Cargo и UPS Airlines для грузовых перевозок.

Компания Boeing, которая закрыла программу MD-11 после ее приобретения в ходе слияния с McDonnell Douglas, заявила, что обеспокоена безопасностью и благополучием пострадавших и окажет поддержку расследованию.