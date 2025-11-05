Мэром Нью-Йорка избран социалист-мусульманин Зохран Мамдани

Зохран Мамдани

CentralAsia (CA) - Демократ Зохран Мамдани был избран 111-м мэром Нью-Йорка. Он получил 50,3% голосов, сообщает Bloomberg.

По данным Associated Press, бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, баллотировавшийся как независимый кандидат после поражения от Мамдани на праймериз, набрал 41,6% при подсчете 88% голосов. Республиканец Кертис Слива получил 7,2%.

Мамдани будет приведен к присяге 1 января 2026 году. Он станет самым молодым человеком, занявшим этот пост за последние 100 лет (политику 34 года). Он также станет первым мэром-мусульманином в Нью-Йорке и первым человеком южноазиатского происхождения, возглавившим город за его 400-летнюю историю.

«Я молод, несмотря на все усилия повзрослеть. Я мусульманин. Я демократический социалист. И самое ужасное, что я отказываюсь извиняться за все это»,— сказал Мамдани во время выступления.

Днем ранее президент США Дональд Трамп угрожал ограничить господдержку Нью-Йорку, если на выборах мэра города победит Зохран Мамдани. В своей речи тот обратился к американскому президенту с призывом прислушаться и «прибавить громкость».

«Нью-Йорк останется городом иммигрантов, городом, построенным иммигрантами, управляемым иммигрантами и, начиная с сегодняшнего вечера, возглавляемым иммигрантом. Поэтому, услышьте меня, президент Трамп, когда я говорю: чтобы добраться до любого из нас, вам придется пройти через всех нас»,— сказал Мамдани.

По словам Зохрана Мамдани, главная цель его программы — бороться «с кризисом стоимости жизни». Она включает введение налога для самых богатых жителей города, бесплатный и быстрый проезд на автобусах, «заморозку» цены на аренду жилья, бесплатное дошкольное образование для всех детей до пяти лет.

Зохран Мамдани - американец с миграционными корнями. Он родился в Уганде, в семье выходцев из Индии. Его мать Мира Наир - известный индийско-американский кинорежиссер, а отец Махмуд Мамдани - угандийский ученый индийского происхождения. Когда Зохрану Мамдани было 5 лет, его семья переехала из Уганды в Южную Африку, а спустя всего два года - в Нью-Йорк. Гражданство США он приобрел в 2018 году посредством натурализации. В начале 2025 года Зохран Мамдани женился на Раме Дуваджи - художнице с сирийскими корнями. Он начал заниматься политикой в 2015 году, а в 2020-м был впервые избран в законодательное собрание штата.