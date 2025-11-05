экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Алматы из-за снега произошло 17 ДТП, пострадали 7 человек

CentralAsia (KZ) -  В Алматы с 18:00 вторника до 06:00 среды зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали шесть человек, сообщает Kazinform со ссылкой на департамент полиции города.

По данным полиции, основными причинами ДТП стали несоблюдение дистанции, превышение безопасной скорости и невнимательность.

«Первый снег традиционно становится испытанием как для водителей, так и для пешеходов. В таких условиях дорожное покрытие становится скользким, увеличивается тормозной путь. Однако многие автолюбители продолжают двигаться с прежней скоростью, не учитывая погодные и дорожные условия», - отметил заместитель начальника управления общественной безопасности ДП Тимур Ногайбаев.

В полиции призвали всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, снижать скорость, избегать резких маневров. А тех, кто еще не сменил летние шины на зимние, - сделать это и проверить исправность систем.

По данным акимата на 7 утра, в городе выпало около 1 см снега, в предгорных районах – до 10 см.

На улицах работают 918 единиц спецтехники и 2 550 дорожных рабочих. Противогололедными материалами обрабатываются магистрали, мосты, развязки, спуски, подъемы, тротуары и остановки. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com