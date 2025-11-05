Президент Узбекистана, прибыв в Вашингтон, встретился с соотечественниками

- Узбекистан, общество
- 12:29, 05 ноября 2025
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вечером 4 ноября прибыл с рабочим визитом в столицу США Вашингтон. На авиабазе «Эндрюс» его приветствовали заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау, председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм и другие официальные лица, сообщила пресс-служба президента.
Сразу по прибытии глава государства встретился с группой соотечественников, работающих и учащихся в США. Он побеседовал с ними и пожелал им успехов.
Основные мероприятия визита пройдут 5−6 ноября. Президент Узбекистана встретится с президентом Дональдом Трампом и примет участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате «C5+1».
Предусмотрены также переговоры с представителями Конгресса и правительства США, отдельные встречи с руководителями ведущих американских компаний и круглый стол с деловыми кругами.