В ближайшие три дня в Казахстане снова потеплеет
CentralAsia (KZ) - В ближайшие три дня, с 6 по 8 ноября, в Казахстане холодный антициклон, принесший морозы, сместится за пределы страны, а на смену ему придет циклон. Как сообщает «Казгидромет», под его влиянием осадки сохранятся, но ожидается потепление.
Так, в северных и восточных регионах температура воздуха повысится до -3+2 градусов, на юге под влиянием теплых воздушных масс осадки прекратятся, а температура воздуха повысится к концу недели до +10+15 градусов.
