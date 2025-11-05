В ближайшие три дня в Казахстане снова потеплеет

CentralAsia (KZ) - В ближайшие три дня, с 6 по 8 ноября, в Казахстане холодный антициклон, принесший морозы, сместится за пределы страны, а на смену ему придет циклон. Как сообщает «Казгидромет», под его влиянием осадки сохранятся, но ожидается потепление.

Так, в северных и восточных регионах температура воздуха повысится до -3+2 градусов, на юге под влиянием теплых воздушных масс осадки прекратятся, а температура воздуха повысится к концу недели до +10+15 градусов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения