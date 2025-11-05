экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В ближайшие три дня в Казахстане снова потеплеет

CentralAsia (KZ) -  В ближайшие три дня, с 6 по 8 ноября, в Казахстане холодный антициклон, принесший морозы, сместится за пределы страны, а на смену ему придет циклон. Как сообщает «Казгидромет», под его влиянием осадки сохранятся, но ожидается потепление.

Так, в северных и восточных регионах температура воздуха повысится до -3+2 градусов, на юге под влиянием теплых воздушных масс осадки прекратятся, а температура воздуха повысится к концу недели до +10+15 градусов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com