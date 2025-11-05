Пентагон объявил об уничтожении еще одного судна наркокартеля в Тихом океане

CentralAsia (CA) - Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что по указанию президента США Дональда Трампа вооруженные силы во вторник нанесли «смертельный кинетический удар» по судну, управляемому террористической организацией, в восточной части Тихого океана.

«Разведданные подтвердили, что судно занималось контрабандой, проходило транзитом по известному маршруту наркоторговли и перевозило наркотики… В результате удара никто из военнослужащих США не пострадал, а двое наркотеррористов, находившихся на борту судна, были убиты. Мы найдем и уничтожим каждое судно, которое намеревается переправить наркотики в Америку, чтобы отравить наших граждан», — написал Пит Хегсет в соцсети X. Также он подчеркнул, что у картелей нет ни единого шанса против американских военных.

Неделей ранее глава Пентагона сообщал об уничтожении четырех судов наркокартелей в Тихом океане. Тогда при атаке были убиты 14 человек.