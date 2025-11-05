экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане у границы с Россией произошло землетрясение магнитудой 3,9

CentralAsia (KZ) -  В Восточно-Казахстанской области, недалеко от границы с Россией, произошло землетрясение магнитудой 3,9.

Как сообщает Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы, эпицентр подземного толчка находился в 207 км к юго-востоку от Усть-Каменогорска.

Очаг землетрясения, зарегистрированного в 05:59 по астанинскому времени 5 ноября, располагался приблизительно в 17 км от российской границы.

Сила колебаний в эпицентре составила 4,7 балла по шкале MSK-64.

