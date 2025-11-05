В Казахстане у границы с Россией произошло землетрясение магнитудой 3,9
CentralAsia (KZ) - В Восточно-Казахстанской области, недалеко от границы с Россией, произошло землетрясение магнитудой 3,9.
Как сообщает Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы, эпицентр подземного толчка находился в 207 км к юго-востоку от Усть-Каменогорска.
Очаг землетрясения, зарегистрированного в 05:59 по астанинскому времени 5 ноября, располагался приблизительно в 17 км от российской границы.
Сила колебаний в эпицентре составила 4,7 балла по шкале MSK-64.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения