В Узбекистане ощущалось землетрясение с эпицентром в Таджикистане

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (TJ) - Сегодня, 5 ноября, жители Узбекистана ощутили слабые подземные толчки, вызванные землетрясением с эпицентром в соседнем Таджикистане. Магнитуда в эпицентре достигала 4,3.

Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга сообщает, что эпицентр землетрясения располагался в 133 километрах от территории Узбекистана в юго-западном направлении. На территории страны подземные толчки ощущались в Сырдарьинской области силой в 2–3 балла.

Ранее сообщалось, что с января 2026 года в Узбекистане планируется внедрение искусственного интеллекта для средне- и долгосрочного прогнозирования сильных землетрясений в сейсмоопасных регионах. На первом этапе систему будут тестировать в Ташкенте. С её помощью также будут оценивать сейсмостойкость зданий, мостов, тоннелей и исторических памятников.

