Эмомали Рахмон отправился в США на саммит «С5+1» по приглашению Трампа

CentralAsia (TJ) - Утром 5 ноября президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился из Дохи (Катар) с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США Дональда Трампа, сообщает пресс-служба президента РТ.

6 ноября в Вашингтоне в формате «С5+1» состоится саммит «Центральная Азия — США».

На встречу также приглашены президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Первый саммит «Центральная Азия — США» прошел в сентябре 2023 года в Нью-Йорке. Тогда стороны обсудили широкий круг вопросов, уделив особое внимание сотрудничеству в сфере зеленой энергетики и региональной безопасности.

Персональный состав участников нынешнего диалога остался таким же, исключая президента США: в 2023 году это был Джо Байден, теперь — Дональд Трамп.

В Катаре, где Эмомали Рахмон находился до отбытия, он принял участие во Втором всемирном саммите по социальному развитию, выступая на котором президент сообщил, что за последние два десятилетия в Таджикистане было создано и восстановлено более четырёх миллионов рабочих мест в различных социально-экономических сферах.

