экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Эмомали Рахмон отправился в США на саммит «С5+1» по приглашению Трампа

CentralAsia (TJ) -  Утром  5 ноября президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился из Дохи (Катар) с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США  Дональда Трампа, сообщает пресс-служба президента РТ.

6 ноября в Вашингтоне в формате «С5+1» состоится саммит «Центральная Азия — США».

На встречу также приглашены президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Первый саммит «Центральная Азия — США» прошел в сентябре 2023 года в Нью-Йорке. Тогда стороны обсудили широкий круг вопросов, уделив особое внимание сотрудничеству в сфере зеленой энергетики и региональной безопасности.  

Персональный состав участников нынешнего диалога остался таким же, исключая президента США: в 2023 году это был Джо Байден, теперь — Дональд Трамп.

В Катаре, где Эмомали Рахмон находился до отбытия, он принял участие во Втором всемирном  саммите по социальному развитию, выступая на  котором президент сообщил, что за последние два десятилетия в Таджикистане было создано и восстановлено более четырёх миллионов рабочих мест в различных социально-экономических сферах. 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com