США предложили ООН снять санкции с президента Сирии Ахмада аш-Шараа. Он планирует встретиться с Трампом в Вашингтоне

CentralAsia (CA) - США подготовили проект резолюции Совета Безопасности ООН, которая предполагает снятие санкций с временного президента Сирии Ахмада аш-Шараа, сообщает агентство Reuters, ознакомившееся с документом.

Также снять санкции предлагается с министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба. Пока неясно, когда резолюцию могут вынести на голосование. Для ее принятия необходимо минимум девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны России, Китая, США, Франции или Великобритании.

Ахмад аш-Шараа должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в понедельник, 10 ноября — это будет его первый визит в США. Комитет по санкциям Совбеза ООН ранее в этом году уже давал аш-Шараа разрешения на поездки, поэтому даже если проект резолюции США не будет принят, аш-Шараа, скорее всего, сможет посетить Белый дом, отмечает Reuters.

Ахмад аш-Шараа занял пост президента переходного периода в Сирии после падения режима Башара Асада в начале декабря 2024 года — когда в Дамаск вошли вооруженные оппозиционные группировки. 15 октября аш-Шараа впервые с момента прихода к власти приехал в Москву, где его принял в Кремле Владимир Путин. На переговорах аш-Шараа заявил, что у России «будет серьезная роль в развитии новой Сирии». Один из главных вопросов в отношениях двух стран касается сохранения российской военно-морской базы в Тартусе и авиабазы ​​в Хмеймиме.